Посетителям будут доступны передвижные кафе и уютные шале, предлагающие домашний мед, разнообразные виды сыра и освежающие лимонады.

В свете тысячелетия города-музея Туристический информационный центр Владимирской области запускает масштабный межрегиональный фестиваль. Посетителям будут доступны передвижные кафе и уютные шале, предлагающие домашний мед, разнообразные виды сыра и освежающие лимонады.Событие пройдет в период с 9 по 11 августа на площадках ГТК, в сквере Художников возле Торговых рядов, на парковке у Пятницкой церкви и на площади около Дома культуры. Никакое торжество не обходится без изысканных угощений!Фестиваль также представит не только кулинарное искусство местных шеф-поваров, но также блюда и напитки из других регионов. Так, гости смогут попробовать фирменную запеченную картошку и поросенка на вертеле от представителей Тамбовской области; авторские ореховые десерты - от Обнинска; напитки из уксуса и фруктовую пастилу - от Тульской области; фруктовые чипсы - от Электростали; а также разнообразные сыры и колбасы от Ярославля.