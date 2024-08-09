Гражданина Республики Узбекистан обвиняют в покушении на мелкое взяточничество. Он пытался откупиться от сотрудника ДПС пятью тысячами рублей. Причем нарушение, которое полицейский

Гражданина Республики Узбекистан обвиняют в покушении на мелкое взяточничество. Он пытался откупиться от сотрудника ДПС пятью тысячами рублей. Причем нарушение, которое полицейский собирался оформить, не связано с правилами дорожного движения. Как сообщили в прокуратуре, 16 мая таксиста на машине «Шевроле кобальт» остановили сотрудники ДПС. Это случилось в районе улицы Социалистической в Коврове. При проверке документов