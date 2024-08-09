ГУ МЧС России по Владимирской области пополнилось 11 молодыми сотрудниками в звании лейтенантов внутренней службы.

ГУ МЧС России по Владимирской области пополнилось 11 молодыми сотрудниками в звании лейтенантов внутренней службы. Об этом рассказала ведомства.Для новобранцев с 6 по 8 августа были проведены учебно-методические сборы. Выпускники вузов познакомились с руководством, а также сдали зачёты по профессиональной деятельности и физической подготовке. Кроме того, в подразделениях для новых сотрудников провели экскурсии.«Сборы завершились в формате круглого стола под руководством начальника Главного управления МЧС», - отмечается в сообщении пресс-службы.