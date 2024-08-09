Ливневые канавы и трубы на Ленина, Карла Маркса, Халтурина и других улицах Судогды заросли травой и захламлены мусором.

Ливневые канавы и трубы на Ленина, Карла Маркса, Халтурина и других улицах Судогды заросли травой и захламлены мусором. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Ненадлежащее состояние ливневой канализации приводило весной к затоплению городских улиц и осложняло дорожное движение. Меж тем прокурорская проверка выявила, что в реестре муниципальной собственности Судогодского района система ливневой канализации города отсутствует.«В Судогодский районный суд направлено административное исковое заявление к администрации района с требованием обязать поставить на учёт, сформировать земельные участки под размещение системы ливневой канализации, а также передать для надлежащего содержания в обслуживающую организацию систему ливневой канализации вдоль вышеназванных улиц», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.