Авария на Большом проезде во Владимире. Движение в районе Областного суда затруднено. В 16:40 на перекрестке Большого проезда и улицы Разина столкнулись ВАЗ 4 модели и автомобиль КИА. Видимо,

Авария на Большом проезде во Владимире. Движение в районе Областного суда затруднено. В 16:40 на перекрестке Большого проезда и улицы Разина столкнулись ВАЗ 4 модели и автомобиль КИА. Видимо, автомобили столкнулись лоб в лоб: повреждения получили оба транспортных средства. У иномарки серьезно разбит капот, у «четверки» пострадала фара. Но несмотря на это, для самих водителей