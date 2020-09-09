Свою «помощь» аферисты оценивают обычно в 20 000–40 000 рублей.

Летом этого года бюро кредитных историй зафиксировали рост фиктивных запросов на исправление ошибок в записях о займах граждан. «Фальшивые» запросы с неконкретными просьбами, наподобие, «исправить все» в кредитной истории были сделаны либо от имени неких фирм, либо от лица граждан, которых ввели в заблуждение «посредники». Как работает эта схема?В период пандемии коронавируса банки и МФО стали внимательнее подходить к отбору заемщиков, кредиты и займы получить стало сложнее. Столкнувшись с отказами, люди связывали это с плохой или, по их мнению, недостоверной кредитной историей. И здесь на помощь им стали приходить предприимчивые «посредники». Они убеждают заемщиков, что можно оспорить кредитную историю и избавиться от записей о долгах и просрочках. Свою «помощь» аферисты оценивают обычно в 20 000–40 000 рублей. От имени заемщиков они рассылают запросы в БКИ и обещают «улучшить кредитную историю», либо просто берут деньги «за консультацию» и гражданин сам отправляет запрос в БКИ на «исправление» истории.По данным бюро кредитных историй, в результате проверки в большинстве случаев кредитные отчеты заемщиков оказываются верными. Дополнительное рассмотрение отчета зачастую не приводит его исправлению.«На самом деле исправить свою кредитную историю, если там действительно обнаружены ошибки, можно и без посредников. Два раза в год заемщик имеет право запросить свой отчет в каждом БКИ бесплатно. Чтобы исправить ошибки в кредитной истории, надо обратиться с заявлением напрямую в бюро, где она хранится. В течение 30 дней БКИ должно проверить и исправить отчет, если есть неточности. Плату за подобные услуги БКИ не берут, поэтому к предложениям посредников за деньги решить вопросы с кредитной историей нужно относиться скептически», - отметил заместитель управляющего Отделением Владимир Банка России Александр Хлысталов