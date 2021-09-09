Дмитрий Гордон считает, что встреча двух лидеров на данный момент лишена смысла.

Дмитрий Гордон считает, что встреча двух лидеров на данный момент лишена смысла.На днях глава украинского МИДа заявил, что Зеленский готов к переговорам с Путиным и призвал российскую сторону согласиться на обсуждение статуса Крыма. Позже пресс-секретарь нашего президента подчеркнул, что обсуждение этой темы на встрече исключено. Теперь же известный украинский журналист Дмитрий Гордон поделился своим мнением относительно таких переговоров, и оно оказалось несколько неожиданным.Представитель СМИ уверен: если наша сторона не собирается обсуждать интересующий Украину вопрос, то никакого конструктивного диалога не получится."Если Путин не хочет говорить об украинском Крыме и Донбассе — пусть сидит дома," – посоветовал самоуверенный журналист.В эфире украинского телеканала Гордон попытался представить, какой будет встреча глав соседних государств, если она все же состоится. Мужчина даже в шутку предположил, что из-за отсутствия актуальных для обоих политиков тем им придется развлекать друг друга смешными историями.Украинский деятель также не преминул подчеркнуть, что общий язык лидерам будет найти сложно еще и из-за принадлежности к разным поколениям – об этом сообщила . По мнению Гордона, российский президент – человек прошлого, а его украинский коллега смотрит только в будущее.Ранее "Дни.ру" сообщали о том, как Дмитрий Гордон , комментируя слова советника главы Офиса Владимира Зеленского.