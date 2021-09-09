Были отменены родительские собрания.

Полиция Владимира проводит проверку сообщения о «минировании» школ и детсадов, которое неизвестные распространили 8 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.Известно, что в региональное управление МВД поступил анонимный звонок, в ходе которого человек рассказал о заложенных в учреждениях бомбах.По информации региональных СМИ, звонили около 16:00 мск. Всех детей и сотрудников оперативно эвакуировали. Были отменены родительские собрания.«Силовики» пока не комментируют инцидент с телефонным террористом.