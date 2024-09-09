Часть из них музей принял в дар от своих друзей и посетителей. Это образцы художественной мебели, редкие книги, архивные материалы и предметы декоративно-прикладного искусства.

Ежегодно ко Дню города Государственный музей А.С. Пушкина представляет свои новые экспонаты. В этом году выставка откроется 7 сентября и в очередной раз продемонстрирует профессиональные достижения музея в области комплектования, научного изучения и реставрации музейных предметов.Гостям представят более 100 экспонатов, в том числе отдельные предметы после реставрации. Часть из них была подарена посетителями музея. Среди подарков — образцы художественной мебели, редкие книги, архивные материалы и предметы декоративно-прикладного искусства.Особый интерес музея представляет формирование коллекции живописных и графических дворянских портретов. Одним из экспонатов станет портрет княгини Наталии Голицыной неизвестного автора, выполненный по оригиналу французского художника Луи Герсана 1824 года. Картина поступила в музей от наследницы и представителя известной семьи художников и коллекционеров Фроловых.Кроме этого, фонды музея регулярно пополняются современной изобразительной пушкинианой. Гостям представят работы Владимира Лаповока и Марьям Садердиновой (серии иллюстраций к Пиковой даме и Маленьким трагедиям Александра Пушкина), Анатолия Ларионова (живописные виды Михайловского, родового имения Александра Пушкина), Анатолия Елисеева (биографическая пушкиниана) и других художников.Посетить выставку можно до 6 октября. Она пройдет в залах Научной библиотеки музея по адресу: улица Пречистенка, дом 12/2.Выставка способствует достижению целей нацпроекта Культура.