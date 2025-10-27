С 1 марта 2026 года в Владимирской области изменится график оплаты коммунальных услуг. Срок внесения платежей сдвинется с 10 на 15 число каждого месяца. Как сообщает региональное правительство,

С 1 марта 2026 года в Владимирской области изменится график оплаты коммунальных услуг. Срок внесения платежей сдвинется с 10 на 15 число каждого месяца. Как сообщает региональное правительство, нововведение касается всех жителей региона. Изменения позволят большинству семей расплачиваться за ЖКУ после получения зарплаты, которая у многих приходится на период после 10 числа. При этом квитанции