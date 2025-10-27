Заходит мужик в поезд и к проводнице:
- Знаете, я билет не успел купить, держите 10 баксов, посадите меня в какое-нибудь купе.
- Хорошо, только с вами ещё женщина будет ехать, вы к ней не приставайте.
Через час выбегает женщина, вся в слезах, говорит:
- Понимаете, когда он пришёл и водку начал жрать, я ничего не сказала...
Когда он приставать начал, я ничего не сказала...
Когда он раздеваться начал, я ничего не сказала...
Когда он меня раздевать начал, я тоже молчала...
Но когда он снял с меня очки, нацепил на свой х#й и сказал:
- Георгий, посмотри, какого крокодила мы трахать будем, я не выдержала.
еще анекдот!