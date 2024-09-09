Это на 5,1% больше, чем за такой же период в 2023 году.

Скоростные поезда «Ласточка» по маршруту Нижний Новгород – Москва в январе-августе 2024 года перевезли более 2,6 млн пассажиров. Это на 5,1% больше, чем за такой же период в 2023 году.Всего за 8 месяцев 2024 года «Ласточки» в сообщении с Нижним Новгородом перевезли свыше 2,8 млн человек, что на 5,7% больше, чем в прошлом году. В том числе по маршруту Нижний Новгород – Киров перевезено почти 140 тыс. пассажиров, что аналогично показателю подобного периода 2023 года.Между Нижним Новгородом и Иваново скоростным электропоездом «Ласточка», который курсирует с 1 июня 2023 года, за январь-август 2024 года было перевезено около 60 тыс. человек.Напомним, что почти 27 млн пассажиров было отправлено с вокзалов и станций Горьковской железной дороги за январь-август 2024 года (+4,3% к аналогичному периоду 2023 года). Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».Подробнее о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД».