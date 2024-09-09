Во Владимирской области завершились муниципальные выборы. Всего в них участвовали около 1000 кандидатов. В областном центре в течение трех дней проходили дополнительные выборы в местный

Во Владимирской области завершились муниципальные выборы. Всего в них участвовали около 1000 кандидатов. В областном центре в течение трех дней проходили дополнительные выборы в местный Горсовет. Напомним, представителей владимирского Совета народных депутатов мы избирали в 2020-м году. Однако позже в связи с переходом двух нардепов на работу в Заксобрание, освободилось два округа. Речь идет о