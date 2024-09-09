Политик обвинял соперника в распространении незаконной агитации, однако суд не нашел нарушений закона.

На минувших выборах во Владимирской области кандидат в депутаты по одномандатному избирательному округу №17 в Собинке проиграл в судебной битве со своим оппонентом. Политик обвинял соперника в распространении незаконной агитации, однако суд не нашел нарушений закона. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.Даже после направления апелляции, кандидат не смог обратить решение в свою пользу. Суд подтвердил, что указание планов в агитационных материалах не является подкупом избирателей, отказав в иске кандидату.Напомним, ранее мы писали, что