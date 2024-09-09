Завершился ремонт на нескольких участках дорог в Юрьев-Польском районе. Эти пути – популярные туристические маршруты. Общая протяженность обновленного полотна – 30 километров.

Завершился ремонт на нескольких участках дорог в Юрьев-Польском районе. Эти пути – популярные туристические маршруты. Общая протяженность обновленного полотна – 30 километров. Закончился ремонт на дороге «Юрьев-Польский – Тейково». Там в порядок привели 600-метровый участок. Он ведет в село Скомово, где располагается самобытный «Музей Музеич». Экспозиция посвящена создателю танка Т-62 Леониду Карцеву. Рядом с мемориалом