Продукты питания, средства личной гигиены, одежда и лекарства. Около 5 тонн гуманитарного груза, собранного жителями Владимирской области, отправляются в Курскую область. Об этом рассказали

Продукты питания, средства личной гигиены, одежда и лекарства. Около 5 тонн гуманитарного груза, собранного жителями Владимирской области, отправляются в Курскую область. Об этом рассказали в пресс-службе правительства 33-его региона. Двое активистов из Гороховецкого и Александровского районов отправились вместе с грузом, чтобы несколько недель провести в курском логистическом центре. Там добровольцы будут передавать нуждающимся помощь. Ранее