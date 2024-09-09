В воскресенье вечером, 8 сентября, на владимирский вокзал из поезда вышли 92 ребенка и 9 сопровождающих их взрослых. Дети приехали в наш регион из Белгородской области. Тут они будут учиться и

В воскресенье вечером, 8 сентября, на владимирский вокзал из поезда вышли 92 ребенка и 9 сопровождающих их взрослых. Дети приехали в наш регион из Белгородской области. Тут они будут учиться и отдыхать в безопасности. Школьники прибыли из районов, подвергающихся атакам Вооруженных сил Украины: Борисовского, Волоконовского, Грайворонского, Ракитянского и Шебекинского. Дети будут жить в лагере «Искатель»