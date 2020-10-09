Громкая музыка и рычание моторов. Более 40 участников из разных городов региона встретились на Автофесте. Свои проекты они представили в разных номинациях: тюнинг, автозвук и самая низкая посадка.

Громкая музыка и рычание моторов. Более 40 участников из разных городов региона встретились на Автофесте. Свои проекты они представили в разных номинациях: тюнинг, автозвук и самая низкая посадка.Ни одна машина не осталась в гараже, все самые красивые автомобили на автофесте. К нему студент ВЛГУ Дмитрий Горылёв готовился три года. Свою шестерку 90 года перекрашивал дважды. Когда-то она была бежевой, сейчас - ярко-голубая. Установлен и спортивный мотор, за который машина получила довольно жесткое название - "Уличный убийца". Но на ней он по Владимиру не ездит, только на фестивали. По гогроду передвигается на "Хендай Акцепт".Дмитрий Горылёв, участник Автофеста в номинации "Тюнинг":- Это деревянный японский руль. Не совсем он молодой, он где-то 90 года, просто в хорошем состояние. Это дань старым гоночным машинам. Такие раньше ставили в старые гоночные аппараты. Ручка тоже в стиле японских тюнинг автоболей.Самые громкие участники в номинации - автозвук. Капоты машин вибрируют от его мощности. По словам водителей, звук они включают для прохожих, чтобы поднять настроение.Александр Шувалов, участник Автофеста в номинации "Автозвук":-Говорят у тебя на автофесте самый громкий звук! В чем секрет?-Весь секрет на самом деле в багажнике .Его уже так просто не открыть. Его немного разбило. Собрано всё на компонентах "Прайд" и компании "Урал".-А для чего это?-Нам нравится- А на какой громкости играет? Сколько децибел?- Здесь более 150 децибел.На автофестиваль приехали не только на машинах, но и на мотоциклах. А самый юный участник на мини-такси. Александр Тюленев собрал целую коллекцию советских машин для сына. Мише всего три , но он уже успел покататься, как на отечественном автопроме, так и на иномарках.Миша Тюленев, зритель:-Магазин 100 лет.-А что там? Машинку покупал?-Да, машинку. Она называется "Хендай".-А ты на ней катаешься?-Да, катаюсь. Вон там только, на работе.-А это машинка как называется?-"Москвич".Самые впечатляющие - спорткары с низкой посадкой. Победителем в этой категории стала - Тойота. Всего 2 сантиметра от земли. Передвигаться по городу помогает пневмоподвеска. А в это время на другой площадке - дрифт. Опытные водители демонстрируют спортивное вождение. Показывать его можно только на фестивалях и соблюдая все меры безопасности.Юлия Шувалова, Семён Карпов "Вести Владимир"