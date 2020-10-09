На заседание Евразийского межправительственного совета, которое состоится 9 октября в Ереване, прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин, передает . На мероприятии планируется обсудить ..

На заседание Евразийского межправительственного совета, которое состоится 9 октября в Ереване, прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин, передает . На мероприятии планируется обсудить санитарно-эпидемиологическую обстановку в ЕАЭС. Также стороны рассмотрят стратегию развития объединения до 2025 года и займутся другими вопросами внутреннего взаимодействия.