Отбывать срок осуждённый будет в колонии строгого режима.

Камешковского районный суд вынес приговор жителю региона, который изнасиловал несовершеннолетнюю девушку, сообщает пресс-служба Владимирского областного суда.Осуждённому назначено наказание за указанные преступления в виде 14 лет лишения свободы.К назначенному наказанию присоединено неотбытое наказание по предыдущему приговору - ещё 6 месяцев. В итоге насильник отправится в колонию строгого режима на 14 с половиной лет.Не согласившись с приговором он и его адвокат подали апелляционные жалобы во Владимирский областной суд, который не нашёл оснований для отмены приговора.В результате мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«а» ч.3 ст.131, п.«а» ч. 3 ст.132 УК РФ, а именно в совершении изнасилования, а также действий сексуального характера с применением насилия или угрозой его применения к несовершеннолетней потерпевшей.