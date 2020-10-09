Вчера умерло три человека с установленным диагнозом.

Если оценить статистику с апреля по октябрь, то мы увидим, чо Владимирская область приближается по своим показателям выявленных зараженных к концу мая 2020 года. При этом число выздоравливающих даже ниже майских цифр. Это может быть связано не только с медицинским, но и с человеческим фактором, не все сдают анализы, чтобы подтвердить полное выздоровление.Иесли до цифры 7000 человек заразившихся с апреля Владимирская область подбиралась постепенно, до к 8000 мы идем довольно бодро. На сегодня на территории Владимирской области зарегистрировано 7772 случая заболевания . На 9 октября лабораторно подтверждено 56 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Лидирует Владимир - 11 случаев, сразу за ним Гусь-Хрустальный - 10 случаев.