Опиловка деревьев привела к скандалу. Жители улицы Перекопский военный городок уже год видят неприятную для себя картину — мусорная площадка превратилась в огромный склад веток. По

Опиловка деревьев привела к скандалу. Жители улицы Перекопский военный городок уже год видят неприятную для себя картину — мусорная площадка превратилась в огромный склад веток. По рассказам жителей, в мае прошлого года управляющая компания «УниверсалСтрой» опиливала деревья между домами. Однако по какой-то причине ветки решили не убирать, а сложить в кучу. Геннадий Нефедов, житель дома