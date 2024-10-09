Галина Ишутина, вдова Владимира Ишутина В этом здании Владимир Иванович имел частичку Ленинградской земли, как он говорил. Здесь находился большой просмотровый зал, стояла аппаратура,

Галина Ишутина, вдова Владимира Ишутина В этом здании Владимир Иванович имел частичку Ленинградской земли, как он говорил. Здесь находился большой просмотровый зал, стояла аппаратура, проектор, экран. Можно было посмотреть какие-то фильмы. Галина Ишутина рассказывает о Ленинградской студии документальных фильмов во Владимире, где работал почетный кинематографист Российской Федерации, член Союза журналистов России, краевед Владимир Ишутин. В