Одного из гусевских разбойников задерживают силовики. 33-летний мужчина вместе с подельником напали на участника СВО, украв у того больше полутора миллиона рублей. Информацию об этом

Одного из гусевских разбойников задерживают силовики. 33-летний мужчина вместе с подельником напали на участника СВО, украв у того больше полутора миллиона рублей. Информацию об этом опубликовали региональные следком и ФСБ, само задержание проводилось с участием Росгвардии. Как сообщается, два жителя Гусь-Хрустального узнали, что у их знакомого ветерана СВО на счету появилась денежная сумма, которую ему