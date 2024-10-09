Рецепты, благодаря которым можно есть сладкое и не набирать лишний вес.

Рецепты, благодаря которым можно есть сладкое и не набирать лишний вес.Многие люди отказывают себе в удовольствиях и не употребляют в пищу сладости из-за боязни навредить своей фигуре. Но ведь можно сделать полезные сладости, которые не станут причиной лишнего веса. Вот несколько идей от "Дни.ру".Батончики из орехов и сухофруктовИнгредиентыОрехи (миндаль, грецкий орех, кешью) – 1 стаканСухофрукты (курага, чернослив, финики) – 1 стаканМед или кленовый сироп – 2 столовые ложкиСемена льна или чиа – 2 столовые ложкиКокосовая стружка – ¼ стаканаЩепотка солиИнструкцииПромойте и обсушите орехи и сухофрукты.Измельчите орехи в блендере или комбайне до состояния мелкой крошки.Добавьте остальные ингредиенты и перемешайте до однородной массы.Выложите массу на противень, застеленный пергаментной бумагой, и равномерно распределите.Отправьте в разогретую до 180°C духовку на 15-20 минут.Когда масса затвердеет, разрежьте ее на квадратики или прямоугольники.Дайте батончикам полностью остыть перед употреблением.Ягодный смузиИнгредиентыЯгоды (клубника, малина, черника) – 1 стаканБанан – 1 штукаЙогурт без добавок – ½ стаканаМиндальное молоко – ½ стаканаМед или кленовый сироп – по вкусуИнструкцииОчистите банан и нарежьте его на кусочки.Промойте ягоды и удалите хвостики.Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до получения однородной массы.Разлейте смузи по стаканам и подавайте охлажденным.Фруктовый салат с йогуртомИнгредиентыЯблоки – 2 штукиКиви – 2 штукиБананы – 2 штукиАнанас – 150 граммЙогурт без добавок – 1 стаканЛимонный сок – 1 столовая ложкаМед или кленовый сироп – по вкусуИнструкцииОчистите фрукты и нарежьте их кубиками.Смешайте йогурт, лимонный сок и мед или кленовый сироп.Полейте фрукты йогуртовым соусом и аккуратно перемешайте.Подавайте салат охлажденным.Эти рецепты помогут вам наслаждаться сладкими блюдами без вреда для фигуры.