Рецепты, благодаря которым можно есть сладкое и не набирать лишний вес.
Рецепты, благодаря которым можно есть сладкое и не набирать лишний вес.
Многие люди отказывают себе в удовольствиях и не употребляют в пищу сладости из-за боязни навредить своей фигуре. Но ведь можно сделать полезные сладости, которые не станут причиной лишнего веса. Вот несколько идей от "Дни.ру".
Батончики из орехов и сухофруктов
Ингредиенты
Орехи (миндаль, грецкий орех, кешью) – 1 стакан
Сухофрукты (курага, чернослив, финики) – 1 стакан
Мед или кленовый сироп – 2 столовые ложки
Семена льна или чиа – 2 столовые ложки
Кокосовая стружка – ¼ стакана
Щепотка соли
Инструкции
Промойте и обсушите орехи и сухофрукты.
Измельчите орехи в блендере или комбайне до состояния мелкой крошки.
Добавьте остальные ингредиенты и перемешайте до однородной массы.
Выложите массу на противень, застеленный пергаментной бумагой, и равномерно распределите.
Отправьте в разогретую до 180°C духовку на 15-20 минут.
Когда масса затвердеет, разрежьте ее на квадратики или прямоугольники.
Дайте батончикам полностью остыть перед употреблением.
Ягодный смузи
Ингредиенты
Ягоды (клубника, малина, черника) – 1 стакан
Банан – 1 штука
Йогурт без добавок – ½ стакана
Миндальное молоко – ½ стакана
Мед или кленовый сироп – по вкусу
Инструкции
Очистите банан и нарежьте его на кусочки.
Промойте ягоды и удалите хвостики.
Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до получения однородной массы.
Разлейте смузи по стаканам и подавайте охлажденным.
Фруктовый салат с йогуртом
Ингредиенты
Яблоки – 2 штуки
Киви – 2 штуки
Бананы – 2 штуки
Ананас – 150 грамм
Йогурт без добавок – 1 стакан
Лимонный сок – 1 столовая ложка
Мед или кленовый сироп – по вкусу
Инструкции
Очистите фрукты и нарежьте их кубиками.
Смешайте йогурт, лимонный сок и мед или кленовый сироп.
Полейте фрукты йогуртовым соусом и аккуратно перемешайте.
Подавайте салат охлажденным.
Эти рецепты помогут вам наслаждаться сладкими блюдами без вреда для фигуры.