В ковровских лесах между деревней Дмитриевское и посёлком Восход фотоловушка запечатлела крупного бурого медведя.

В ковровских лесах между деревней Дмитриевское и посёлком Восход фотоловушка запечатлела крупного бурого медведя. Об этом сообщила райадминистрации.На кадрах, которыми поделились ковровские лесники, зверь уверенно шествует по территории. Он явно считает лес своим, а живущие по соседству люди медведя заботят мало.«Лесные массивы в этом районе богаты грибами и ягодами, поэтому косолапый явно нашёл здесь свой "ресторан". Главное правило теперь — смотреть в оба!» — говорится в опубликованном сообщении.