Школы Владимирской области показали средний уровень «Индекса качества общего образования». Такой вывод можно сделать после прошедшего в Белом доме совещания. На нем областные чиновники

Школы Владимирской области показали средний уровень «Индекса качества общего образования». Такой вывод можно сделать после прошедшего в Белом доме совещания. На нем областные чиновники обсуждали итоги проведенного Рособрнадзором обследования уровня образования. Эффективность образовательных учреждений региона определялась по результатам ЕГЭ и ОГЭ, профессиональной компетентности педагогов, психологическому климату и ряду других показателей. Выяснилось, что лучшее среднее образование