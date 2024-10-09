«Владимирские львицы» рвутся в бой. 10 октября стартует новый баскетбольный сезон. Для спортсменок областной столицы начнется он с игры с командой «УГМК-Юниор» г. Екатеринбурга. Это сражение

«Владимирские львицы» рвутся в бой. 10 октября стартует новый баскетбольный сезон. Для спортсменок областной столицы начнется он с игры с командой «УГМК-Юниор» г. Екатеринбурга. Это сражение состоится в рамках Суперлиги России. «Львицы» надеются, что этот сезон будет или таким же или еще более успешным, чем прошлый. К слову, сезон 2023/2024 года хорошо запомнился зрителям и