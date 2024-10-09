В 2020 году он получил 20 тысяч рублей от гражданина, введя его в заблуждение.

Экс-руководитель филиала Государственного бюро медико-социальной экспертизы во Владимирской области осужден за мошенничество при установлении инвалидности. В 2020 году он получил 20 тысяч рублей от гражданина, введя его в заблуждение. Об этом рассказали в СУ СК РФ по региону.Это не первое его преступление. Ранее он уже был осужден за получение 12 взяток на сумму свыше 670 тысяч рублей. Суд назначил виновному срок наказания в 4 года и 6 месяцев лишения свободы, штраф в 1,8 миллиона рублей, а также запрет на занятия подобной деятельностью в течение трех лет.Напомним, ранее мы писали, что