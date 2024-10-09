Захотелось бабе-Яге водочки попить. Стала приглашать Змея Горыныча. Отказался Змей Горыныч - раны залечивает после битвы с Добрыней Никитичем. Стала звать Соловья-разбойника, и тот отказался - зубы лечит после драки с Ильей Муромцем.
-Дай, думает, Лешего приглашу. Так и сделала. Леший согласился.
Час сидит баба-Яга ждет Лешего, два...Нет его. Выглядывает в окно - картина: только Леший начинает бежать по дороге - тут же падает, поднимается - хлоп!!! упал... Баба-Яга к нему.
- Что с тобой,Леший?
- Да вот, говорит, баба-Яга, как услышал про водку, так ноги сами собой бегут, а как представлю, что тебя потом любить надо, так сердце останавливается...
еще анекдот!