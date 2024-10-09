Всего на приобретение нескольких этажей выделено 150 миллионов рублей.

Правительство Владимирской области завершило выкуп 4-го этажа знаменитого здания-«утюга» в центре города за 39 миллионов рублей. Этот этаж площадью 389,6 кв.м станет частью учебного корпуса для владимирского филиала медицинского университета. Об этом пишет «».Всего на приобретение нескольких этажей выделено 150 миллионов рублей. Экспертная оценка от компании «ГК Профи» определила стоимость квадратного метра в 100 тысяч рублей. Продавцом выступила компания «Стройдеталь». Теперь областные власти планируют договориться с другими собственниками, чтобы завершить процесс выкупа и начать отделку, поскольку здание не использовалось более 10 лет.Напомним, ранее мы писали, что