В микрорайоне Коммунар двое мужчин повредили два авто, взобравшись на них и попрыгав на капоте и крыше. В полицию обратился владелец одной из машины, 39-летний владимирец. Как рассказали в

В микрорайоне Коммунар двое мужчин повредили два авто, взобравшись на них и попрыгав на капоте и крыше. В полицию обратился владелец одной из машины, 39-летний владимирец. Как рассказали в пресс-службе УМВД, это было в сентябре. Когда оперативники прибыли на место, хозяин авто объяснил, что двое незнакомцев прыгали на его машине, и на машине, припаркованной неподалеку,