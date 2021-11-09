Водитель автомобиля Почты России сбил пешехода во Владимире. ДТП произошло накануне вечером на...
Водитель автомобиля "Почты России" сбил пешехода во Владимире. ДТП произошло накануне вечером на Суздальском проспекте.
По информации пресс-службы регионального управления ГИБДД, за рулём "Лады Ларгус" был 19-летний сотрудник почты, который не заметил переходящего дорогу мужчину. Пострадавшего 33-летнего пешехода доставили в больницу с многочисленными травмами. В комментариях в соцсетях люди пишут, что этот переход опасен. Водители здесь часто гоняют, при этом обзор перекрывают припаркованные на дороге большегрузы.