Водитель автомобиля Почты России сбил пешехода во Владимире. ДТП произошло накануне вечером на...

Водитель автомобиля "Почты России" сбил пешехода во Владимире. ДТП произошло накануне вечером на Суздальском проспекте.По информации пресс-службы регионального управления ГИБДД, за рулём "Лады Ларгус" был 19-летний сотрудник почты, который не заметил переходящего дорогу мужчину. Пострадавшего 33-летнего пешехода доставили в больницу с многочисленными травмами. В комментариях в соцсетях люди пишут, что этот переход опасен. Водители здесь часто гоняют, при этом обзор перекрывают припаркованные на дороге большегрузы.