Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- SOS
Вся рыба погибла, а река вспенилась. Прокуратура...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- SOS
Вся рыба погибла, а река вспенилась. Прокуратура начала проверку по факту отравления реки в Петушинском районе.
- Универсальный стадион
От единоборств и стрельбы до зимних видов спорта. Каким стал реконструированный стадион "Труд" в Юрьев-Польском?
- Дружелюбный парк
Уголок живой природы. Как во Владимире появился парк "Дружба", и почему он носит такое название?