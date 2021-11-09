Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - SOS Вся рыба погибла, а река вспенилась. Прокуратура...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- SOSВся рыба погибла, а река вспенилась. Прокуратура начала проверку по факту отравления реки в Петушинском районе.- Универсальный стадионОт единоборств и стрельбы до зимних видов спорта. Каким стал реконструированный стадион "Труд" в Юрьев-Польском?- Дружелюбный паркУголок живой природы. Как во Владимире появился парк "Дружба", и почему он носит такое название?