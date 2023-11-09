Стало известно местоположение стелы Владимир - город трудовой доблести Владимирские...

Стало известно местоположение стелы "Владимир - город трудовой доблести"Владимирские общественники, похоже, определились с будущим местоположением стелы "Владимир - город трудовой доблести". Скорее всего, ее установят на пересечении улиц Мира и Батурина, у офисного здания напротив Центрального парка.Очередной этап обсуждения проекта на днях прошел в мэрии. Участники заседания исходили из того, что привязанная к конкретным локациям, стела должна стать новым местом притяжения горожан. Это будет типовой монумент, выдержанный в единой - "общероссийской" - стилистике, но дополненный с учетом особенностей Владиира, его истории, природы и архитектуры.Указ о присвоении городу почетного звания, напомню, был подписан в середине сентября. Таким образом отмечен значительный вклад владимирцев в достижение Победы в Великой Отечественной войне, массовый трудовой героизм и самоотверженность.