В Муроме бывший водитель компании украл топливную карту и заправлял по ней свой личный...

В Муроме бывший водитель компании украл топливную карту и заправлял по ней свой личный автомобильВ отношении 56-летнего жителя Селивановского района возбуждено уголовное дело по статье: "Кража" (ч. 1 ст. 158 УК РФ).Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, подозреваемый работал водителем трактора в строительной компании в городе Муром. При трудоустройстве сотруднику была выдана топливная карта для заправки трактора. В конце июня 2023 года мужчина решил уволиться, при этом топливную карту решил не возвращать, а использовать в личных целях.В итоге, на протяжении нескольких месяцев после увольнения злоумышленник заправлял свой личный автомобиль топливной картой, принадлежащей его бывшему работодателю.В октябре об этом узнал собственник и оценил причиненный ущерб в сумму более 110 000 тысяч рублей, после чего обратился в полицию.Обвиняемый признал вину, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото: freepik.com