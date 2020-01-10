10.01.2020

2020-01-10 15:55:03

Во Владимирской области продолжают торговать запрещенными снюсами

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области проверило более тысячи торговых точек и выявило нарушения.

В ходе мероприятий по пресечению реализации представляющей опасность так называемой, «никотинсодержащей бестабачной продукции» с продажи снято 332 единицы такого рода товара, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Владимирской области

За время новогодних праздников была выявлена никотинсодержащая бестабачная продукция (снюсы, насваи и т.д.) без документов в следующих торговых организациях:

- ИП Зимаков И.В., ИП Туваева А.В., ООО «Элвика» на территории г. Владимира;

- ООО «Абсолют», ИП Даниловская Н.Г., ИП Евдокина Г.Г., ИП Фархулина Т.Н на территории г. Собинка,

- ИП Скребутис Д.П. на территории г. Петушки,

- ИП Зайцева Т.С., ИП Усычкина С.А. на территории г. Коврова,

- ИП Лощенков А.А. на территории г. Гусь-Хрустальный.

Напомним, депутаты Законодательного собрания единогласно проголосовали за запрет никотиносодержащих смесей. Этому предшествовала большая совместная работа прокуратуры и областного парламента. С 5 января на территории области будет запрещено продавать любые никотиносодержащие смеси.

Выявленные нарушители привлекаются к административной ответственности. Также по результатам совместных проверок в прокуратуру, в МВД и Следственный комитет направлено 4 материала.

Кромке того, в суд направлено исковое заявление о закрытии 6 сайтов по распространению данной продукции.

Управление Роспотребнадзора напоминает, что продолжает работать «горячая линия» по данной проблеме.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области проверило более тысячи торговых точек и выявило нарушения.

В ходе мероприятий по пресечению реализации представляющей опасность так называемой, «никотинсодержащей бестабачной продукции» с продажи снято 332 единицы такого рода товара, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Владимирской области

За время новогодних праздников была выявлена никотинсодержащая бестабачная продукция (снюсы, насваи и т.д.) без документов в следующих торговых организациях:

- ИП Зимаков И.В., ИП Туваева А.В., ООО «Элвика» на территории г. Владимира;

- ООО «Абсолют», ИП Даниловская Н.Г., ИП Евдокина Г.Г., ИП Фархулина Т.Н на территории г. Собинка,

- ИП Скребутис Д.П. на территории г. Петушки,

- ИП Зайцева Т.С., ИП Усычкина С.А. на территории г. Коврова,

- ИП Лощенков А.А. на территории г. Гусь-Хрустальный.

Напомним, депутаты Законодательного собрания единогласно проголосовали за запрет никотиносодержащих смесей. Этому предшествовала большая совместная работа прокуратуры и областного парламента. С 5 января на территории области будет запрещено продавать любые никотиносодержащие смеси.

Выявленные нарушители привлекаются к административной ответственности. Также по результатам совместных проверок в прокуратуру, в МВД и Следственный комитет направлено 4 материала.

Кромке того, в суд направлено исковое заявление о закрытии 6 сайтов по распространению данной продукции.

Управление Роспотребнадзора напоминает, что продолжает работать «горячая линия» по данной проблеме.

Телефон горячей линии: 8-800-200-05-45 или 8(4922) 45-10-70



