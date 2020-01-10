2020-01-10 15:55:03
2020-01-10 15:55:03
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/ Тема: Во Владимирской области продолжают торговать запрещенными снюсами
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(обновлено: ) Источник: www.vladtv.ru
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области проверило более тысячи торговых точек и выявило нарушения.
В ходе мероприятий по пресечению реализации представляющей опасность так называемой, «никотинсодержащей бестабачной продукции» с продажи снято 332 единицы такого рода товара, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Владимирской области
За время новогодних праздников была выявлена никотинсодержащая бестабачная продукция (снюсы, насваи и т.д.) без документов в следующих торговых организациях:
- ИП Зимаков И.В., ИП Туваева А.В., ООО «Элвика» на территории г. Владимира;
- ООО «Абсолют», ИП Даниловская Н.Г., ИП Евдокина Г.Г., ИП Фархулина Т.Н на территории г. Собинка,
- ИП Скребутис Д.П. на территории г. Петушки,
- ИП Зайцева Т.С., ИП Усычкина С.А. на территории г. Коврова,
- ИП Лощенков А.А. на территории г. Гусь-Хрустальный.
Напомним, депутаты Законодательного собрания единогласно проголосовали за запрет никотиносодержащих смесей. Этому предшествовала большая совместная работа прокуратуры и областного парламента. С 5 января на территории области будет запрещено продавать любые никотиносодержащие смеси.
Выявленные нарушители привлекаются к административной ответственности. Также по результатам совместных проверок в прокуратуру, в МВД и Следственный комитет направлено 4 материала.
Кромке того, в суд направлено исковое заявление о закрытии 6 сайтов по распространению данной продукции.
Управление Роспотребнадзора напоминает, что продолжает работать «горячая линия» по данной проблеме.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области проверило более тысячи торговых точек и выявило нарушения.
В ходе мероприятий по пресечению реализации представляющей опасность так называемой, «никотинсодержащей бестабачной продукции» с продажи снято 332 единицы такого рода товара, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Владимирской области
За время новогодних праздников была выявлена никотинсодержащая бестабачная продукция (снюсы, насваи и т.д.) без документов в следующих торговых организациях:
- ИП Зимаков И.В., ИП Туваева А.В., ООО «Элвика» на территории г. Владимира;
- ООО «Абсолют», ИП Даниловская Н.Г., ИП Евдокина Г.Г., ИП Фархулина Т.Н на территории г. Собинка,
- ИП Скребутис Д.П. на территории г. Петушки,
- ИП Зайцева Т.С., ИП Усычкина С.А. на территории г. Коврова,
- ИП Лощенков А.А. на территории г. Гусь-Хрустальный.
Напомним, депутаты Законодательного собрания единогласно проголосовали за запрет никотиносодержащих смесей. Этому предшествовала большая совместная работа прокуратуры и областного парламента. С 5 января на территории области будет запрещено продавать любые никотиносодержащие смеси.
Выявленные нарушители привлекаются к административной ответственности. Также по результатам совместных проверок в прокуратуру, в МВД и Следственный комитет направлено 4 материала.
Кромке того, в суд направлено исковое заявление о закрытии 6 сайтов по распространению данной продукции.
Управление Роспотребнадзора напоминает, что продолжает работать «горячая линия» по данной проблеме.
Телефон горячей линии: 8-800-200-05-45 или 8(4922) 45-10-70