При помощи дорожной камеры с должников удалось собрать 500 тысяч рублей.

У судебных приставов Вязниковского района появилось оборудование, которое помогает ловить водителей, не оплативших транспортный налог.Камера на треноге отслеживает проезжающие мимо машины, а ноутбук с базой данных о должниках по исполнительным производствам по госномеру авто проверяет владельца транспортного средства.Информация передаётся инспекторам ГИБДД, которые останавливают должников и предлагают на месте погасить долги перед государством.Во время рейдов сотрудники ФССП «вооружены» специальным терминалом для оплаты налога. При отказе автомобиль арестовывают.По информации ведомства, метод борьбы с неплательщиками помог собрать почти 500 тысяч рублей. При этом не все автолюбители раскошеливаются. За два рейда приставы арестовали 10 транспортных средств.