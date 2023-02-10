Мэрия вынесла на общественные обсуждения проект планировки юго-западной части Владимира. Экспозиция открылась в управлении архитектуры и строительства 8 февраля. Все желающие могут прийти

Мэрия вынесла на общественные обсуждения проект планировки юго-западной части Владимира. Экспозиция открылась в управлении архитектуры и строительства 8 февраля. Все желающие могут прийти и посмотреть на неё по вторникам и четвергам, с 8.30 до 12.00 и с 12.30 до 17.00. В пресс-релизе на официальном сайте городской администрации владимирцев заверяют, что, цитата: “парк и лесопарк «Дружба»