Мэрия вынесла на общественные обсуждения проект планировки юго-западной части Владимира. Экспозиция открылась в управлении архитектуры и строительства 8 февраля. Все желающие могут прийти
<a href="https://33live.ru/novosti/10-02-2023-meriya-zayavila-chto-ne-budet-zastraivat-lugopark-druzhba.html" target="_blank">Мэрия заявила, что не будет застраивать лугопарк «Дружба»</a> - Мэрия вынесла на общественные обсуждения проект планировки юго-западной части Владимира. Экспозиция открылась в управлении архитектуры и строительства 8 февраля. Все желающие могут прийти
[url=https://33live.ru/novosti/10-02-2023-meriya-zayavila-chto-ne-budet-zastraivat-lugopark-druzhba.html]Мэрия заявила, что не будет застраивать лугопарк «Дружба»[/url] - Мэрия вынесла на общественные обсуждения проект планировки юго-западной части Владимира. Экспозиция открылась в управлении архитектуры и строительства 8 февраля. Все желающие могут прийти