Власти установили новые тарифы.

Во Владимире проезд в общественном транспорте подорожал до 30 рублей. Власти установили новые тарифы.Нововведения вступили в силу с 10 февраля. В автобусах при безналичной оплате билет теперь стоит 28 рублей, а при наличной - 30 рублей. В троллейбусах: 27 и 30 рублей соответственно.В тариф для электротранспорта впервые включена инвестиционная составляющая. Она принесёт «Владимирпассажиртрансу» 24 млн рублей. Планируется, что на эти деньги предприятие начнёт обновлять подвижной состав. В тариф для автобусов инвестпрограмму не внесли, так как не все перевозчики предоставили расчёты.Стоимость проездных для школьников и студентов на прежнем уровне - 330 и 550 рублей. А вот цена на единый социальный проездной билет выросла на 47 рублей и составляет 534 рубля.