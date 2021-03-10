Там обнаружен эпизоотический очаг бешенства животных.

Там обнаружен эпизоотический очаг бешенства животных.Он расположен в границах территории д. № 18 на ул. Энергетической, говорится указе главы Владимирской области.До 5 мая на данной территории запрещается лечить больных животных, посещать очаг посторонним лицам, ввозить и вывозить восприимчивых четвероногих, кроме вакцинированных против бешенства.Кроме того, город признан неблагополучным населенным пунктом по бешенству животных. В городе запретили проводить ярмарки, выставки и прочие мероприятия с участием животных.