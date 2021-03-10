Задолженность за коммунальные услуги у каждой семьи достигла почти 150 тысяч рублей.

Кабальное теплоснабжение. Десятки семей в военном городке Костерево-1 не могут расплатиться с долгами перед ресурсоснабжающей организацией, которые копились несколько лет. Есть ли шанс увидеть привычные счета за отопление, выяснял Александр Сыпченко.Мария Мещерякова из Костерево-1 не скрывает слез: задолженность за коммунальные услуги достигла почти 150 тысяч рублей. Причем почти 20 процентов от этой суммы - пени. Платить по счетам женщина прекратила еще в 2017 году, когда перестала получать квитанции. Сейчас по суду она добивается отсрочки платежа, однако закон в данном случае на стороне взыскателя, ресурсоснабжающей организации, которая принадлежит Минобороне.Мария Мещерякова, жительница военного городка Костерево-1: «Мы не отказываемся платить, но хотя бы какое-то снисхождение, какой-то перерасчет, чтобы целесообразно к этому отнеслись, какую-то более естественную рассрочку в каждом конкретном случае предоставили».Жители военного городка уверены - "ЦЖКУ" Минобороны грубо нарушила их права. Мало того, что организация не разносила квитанции, люди порой не получали и самой услуги. Старая мазутная котельная до строительства новой газовой работала плохо, в квартирах был вечный холод, жили на осадном положении, рассказывает Юлия Николенко.Юлия Николенко, жительница военного городка Костерево-1: «Отопления периодически не было, как-то в мороз мы оказались без отопления 2 недели, очень плохо было с водой».В администрации Костерево жителям сочувствуют, более того в течение нескольких лет местные власти ведут переговоры с чиновниками Минобороны. Как результат - появление в Костереве представительства того самого "ЦЖКУ" Минобороны, которое занималось распечатыванием и разносом квитанций. На короткий срок проблему удалось решить.Алексей Яблоков, заместитель главы администрации г. Костерево по основной деятельности: «Связывались мы даже с руководством филиала, в том числе по инициативе руководства филиала была организована встреча с населением здесь, но основные претензии, которые были высказаны, это не только качество теплоносителя, но и качество и своевременность предоставления квитанций»,Сейчас люди платят в ЕРИЦ Владимирской области, с которым нет никаких проблем, газовая котельная работает тоже отлично. Однако долги жителей перед старой ресурсоснабжающей организации никуда не исчезли, теперь они превратились в бесконечные судебные тяжбы. Администрация города по закону не может вмешиваться в деятельность хозсубъекта. Точку в разбирательстве в каждом отдельном случае должен поставить суд.Александр Сыпченко, Андрей Синягин«Вести-Владимир»