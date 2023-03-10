Во Владимирской области мужчина забил молотком случайного знакомого. Александровский городской суд...

Во Владимирской области мужчина забил молотком случайного знакомого.Александровский городской суд огласил приговор 61-летнему жителю г. Александрова.Он пригласил к себе выпить случайного знакомого, но в результате ссоры нанес ему более 20 ударов по различным частям тела. От этого пострадавший скончался, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев строгого режима.Гражданский иск потерпевшей о взыскании с подсудимого морального вреда, причиненного преступлением в сумме один миллион рублей удовлетворен полностью.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/en