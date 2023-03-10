По информации пресс-службы Московской железной дороги, авария произошла на 133 километре. Участок оборудован световой и звуковой сигнализацией. Однако, по предварительной информации,

По информации пресс-службы Московской железной дороги, авария произошла на 133 километре. Участок оборудован световой и звуковой сигнализацией. Однако, по предварительной информации, автомобиль выехал на переезд перед приближающимся поездом. Локомотивная бригада применила экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, произошло столкновение. В результате инцидента никто не пострадал. На движение поездов ситуация не повлияла. Прокомментируйте новость у нас