Во Владимирской области электричка «Владимир — Ковров» будет ездить по-новому.
По техническим...
Во Владимирской области электричка «Владимир — Ковров» будет ездить по-новому.
По техническим причинам с 27 марта изменится текущее расписание электрички №6406 c сообщением «Владимир — Ковров1».
Пресс-служба АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» информирует об изменениях. Отправление из Владимира буде происходить в 08:23 утра, а далее по станциям:
Автоприбор — 08:28,
Выселки — 08:40,
Карякинская — 08:43,
Второво — 08:50,
Новая жизнь — 08:55,
Тереховицы — 09:00,
Камешково — 09:06,
Новки — 09:10,
Сергейцево — 09:15,
Федулово — 09:19, 253 км — 09:40,
прибытие в город Ковров ожидается в 09.46.
Фото: pxfuel.com