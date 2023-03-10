Во Владимирской области электричка «Владимир — Ковров» будет ездить по-новому. По техническим...

Во Владимирской области электричка «Владимир — Ковров» будет ездить по-новому.По техническим причинам с 27 марта изменится текущее расписание электрички №6406 c сообщением «Владимир — Ковров1».Пресс-служба АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» информирует об изменениях. Отправление из Владимира буде происходить в 08:23 утра, а далее по станциям:Автоприбор — 08:28,Выселки — 08:40,Карякинская — 08:43,Второво — 08:50,Новая жизнь — 08:55,Тереховицы — 09:00,Камешково — 09:06,Новки — 09:10,Сергейцево — 09:15,Федулово — 09:19, 253 км — 09:40,прибытие в город Ковров ожидается в 09.46.Фото: pxfuel.com