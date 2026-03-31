В начале апреля между Владимиром и Гусь-Хрустальным снова начнет курсировать туристический поезд на паровозной тяге. Необычный маршрут «Хрустальный экспресс» будет доступен для

В начале апреля между Владимиром и Гусь-Хрустальным снова начнет курсировать туристический поезд на паровозной тяге. Необычный маршрут «Хрустальный экспресс» будет доступен для пассажиров всего три дня – с 3 по 5 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги – филиала ОАО “РЖД”. Состав будет отправляться из Владимира в 10:00, прибывать в Гусь-Хрустальный в