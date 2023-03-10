Во Владимирской области обозначены основные ориентиры новой образовательной системы. Создание...

Во Владимирской области обозначены основные ориентиры новой образовательной системы.Создание интересной и доступной воспитательной среды - стратегический национальный приоритет. Сегодня во Владимире прошла расширенная коллегия регионального министерства образования и молодежной политики, на которой были обозначены основные ориентиры новой образовательной системы. О ней, напомню, сказал в своем послании Федеральному собранию Президент. Обновленная система должна основываться на патриотизме и развитии нравственных ценностей.Владимир Куимов ТИТР: заместитель губернатора Владимирской области:- Президент отметил, что свободное развитие общества - это готовность брать ответственность: за себя и за близких, за свою страну. И такие качества у детей закладываются с самых ранних лет.Потому новая система должна охватить все уровни образования: от детского сада до вуза. В коллегии приняли участие представители всех этих ступеней. Согласно новому масштабному проекту, объединить интересы детей, родителей и государства должен именно педагог - как наставник и пример.Нагрузка на учителей, очевидно, вырастет. Помочь призваны советники по воспитанию. Новая должность появится в школах страны уже в сентябре этого года. Советники займутся организацией внеурочных встреч, в том числе направленных на воспитание у детей и молодых людей общей гражданской идентичности, ответственности, культуры межнационального общения.