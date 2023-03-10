Во Владимирской области обсуждают создание единого ситуационного центра по безопасности. Он...

Во Владимирской области обсуждают создание единого ситуационного центра по безопасности.Он объединит различные системы - в первую очередь видеонаблюдения, установленные в социально-значимых объектах региона: школы, больницы, детские сады, соцучреждения.Например, во Владимире параллельно действуют две платформы. Первая - "Безопасный город", ей около десяти лет. Благодаря ей правоохранители осуществляют контроль за порядком на улицах города. Он объединяет около трех тысяч видеосистем. С ее помощью только в прошлом году было выявлено более 180-ти административных правонарушений и раскрыты два преступления. Вторая система - "Умный город" Ростелекома. Ее внедряют с 2020 года. Она позволяет контролировать работу общественного транспорта, вывоз мусора, собирает жалобы горожан. Ситуационный центр будет аккумулировать информацию с таких платформ. И на основании этих данных власти смогут принимать управленческие решения. Сейчас такие центры созданы и работают во многих регионах страны.