Сейчас злоумышленник находится в СИЗО. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Во Владимирской области ФСБ задержала беженца из Украины за призывы к терроризму. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Мужчина приехал в 33-ий регион из зоны СВО в марте прошлого года. Его заселили в пункт временного размещения. В ноябре 2022 года 22-летний украинец опубликовал в телеграме несколько сообщений с призывами к террору. Чекисты задержали переселенца. Следком возбудил на него уголовное дело.Сейчас злоумышленник находится в СИЗО. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.