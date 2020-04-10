О своих прадедушках – участниках Великой Отечественной войны рассказывает Мария Кожокина, дочь начальника МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

В рамках Всероссийской акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!» дочь начальника межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО г. Радужный подполковника полиции Андрея Кожокина – Мария Кожокина рассказывает о своих прадедушках – участниках Великой Отечественной войны Кожокине Павле Дмитриевиче и Дергачеве Иване Емельяновиче.