О своих прадедушках – участниках Великой Отечественной войны рассказывает Мария Кожокина, дочь начальника МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.
<a href="https://33live.ru/novosti/10-04-2020-akciyu-ya-pomnyu-ya-gorzhus-sluzhu-rossii-podderzhali-policejskie-goroda-raduzhnyj-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Акцию «Я помню. Я горжусь. Служу России!» поддержали полицейские города Радужный Владимирской области</a> - О своих прадедушках – участниках Великой Отечественной войны рассказывает Мария Кожокина, дочь начальника МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.
[url=https://33live.ru/novosti/10-04-2020-akciyu-ya-pomnyu-ya-gorzhus-sluzhu-rossii-podderzhali-policejskie-goroda-raduzhnyj-vladimirskoj-oblasti.html]Акцию «Я помню. Я горжусь. Служу России!» поддержали полицейские города Радужный Владимирской области[/url] - О своих прадедушках – участниках Великой Отечественной войны рассказывает Мария Кожокина, дочь начальника МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.