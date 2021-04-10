Дочь сожительницы пенсионера обманом завладела его деньгами.

54-летняя женщина получила пенсию в размере более 20 тыс. рублей за человека, которому она предназначалась. Поскольку мужчина не пришел за ней сам, то сотрудник отделения связи пришел к нему домой, где и застал мошенницу. Она убедила сотрудника, что передаст ему пенсию, тогда как планировала распорядиться деньгами по своему усмотрению. Позже выяснилось, что обвиняемая была в курсе смерти пенсионера.Материальный ущерб был возмещен в полном объеме. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения.